شاهد.. فيكتوريا بلزن يفوز على روما بثنائية ويتأهل إلى الدوري الأوروبي

مباراة روما وفيكتوريا بلزن

كتب - عادل أبو الفضل

ودع فيكتوريا بلزن التشيكي منافسات دوري أبطال أوروبا، بالفوز على روما بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد سترونكوفي، في الجولة الأخيرة من منافسات دوري أبطال اوروبا.

تقدم يان كوفاريك للفريق التشيكي في

الدقيقة 62، بعد تلقيه تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ليودعها في مرمى روما.

وتمكن فريق روما من العودة سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 68، بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء

من اللاعب سينجيز أوندير.

وفي الدقيقة 72 أحرز توماس شوري الهدف الثاني، بعد متابعته لكرة ارتدت من حارس مرمى روما.

ولم تؤثر نتيجة المباراة في موقف فريق روما من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما ارتفع رصيد فيكتوريا بلزن إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ليتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

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