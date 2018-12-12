مدرب النجوم: راض عن التعادل مع إنبي.. ومواجهة الأهلي صعبة

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم، إنه يتعامل مع كل مباراة في الدوري الممتاز بشكل وسيناريو مختلف لتحقيق أفضل النتائج.
وكان فريق النجوم تعادل مع انبي بهدف لكل فريق، باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاربعاء على ملعب استاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.
وقال سامي في تصريحات لفضائية on sport "كل مباراة يكونلها السيناريو الخاص بها، ونتدرب بالشكل الذي يناسب خصمنا لكي نحقق نتيجة إيجابية".
وتابع "كنت أسعى لتحقيق الفوز اليوم والوصول إلى النقطة رقم 19، خاصة وان المباراة القادمة ستكون صعبة لأنها أمام النادي الاهلي، ولكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم ونفذوا كل تعليماتي ولذلك أشكرهم على
وأردف "نتيجة التعادل اليوم مرضية، في ظل سباق الدوري الصعب للغاية، وكنت اتمنى ان ننهي الدور الأول من المسابقة بـ 19 نقطة".
وواصل "مباراة الأهلي ستكون صعبة حتى لو الفريق الأحمر يمر بظروف صعبة، ولكنه بدأ في العودة وفاز في 3 مباريات وقادر على تطوير أدائه لذلك ستكون مواجهة عصيبة".
واختتم "تحدثت مع الإدارة حول الصفقات الجديدة، وحددت احتياجات الفريق لدعم مراكز معينة بها نقص عددي، وسنحاول تدعيمها في حدود إمكانيات النادي".
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