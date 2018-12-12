الأهلي يبرم ثالث صفقاته الشتوية بالتعاقد مع جيرالدو

جيرالدو كتب – محمد اللاهوني ورامي جمال حصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب الأنجولي جيرالدو صانع ألعاب فريق أول أغسطس تمهيداً للتعاقد معه في شهر يناير المقبل. ونجح محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في الحصول على توقيع جيرالدو بعد إتمام الاتفاق معه وبعد توسط الأنجولي جلبرتو نجم الأهلي الأسبق. وتجرى مفاوضات حالياً مكثفة بين إدارتي الناديين بخصوص المقابل المالي للصفقة خاصة بعد دخول الترجي التونسي طرفاً قوياً للحصول على خدمات جيرالدو.

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