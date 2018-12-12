شاهد.. بايرن ميونيخ يتقدم بالهدف الأول أمام اياكس في دوري الابطال

كتب- وليد خليل نجح فريق بايرن ميونيخ الالماني في تسجيل هدف التقدم في شباك مضيفة اياكس الهولندي، في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب يوهان كرويف ارينا ضمن منافسات الجولة الاخيرة بدور المجموعات لدوري ابطال اوروبا ملعب يوهان كرويف ارينا ضمن منافسات الجولة الاخيرة بدور المجموعات لدوري ابطال اوروبا وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الاول للفريق البافاري في الدقيقة 13 بعد تمريرة متقنة من زميله جنابري لم يجد اي صعوبة في تحويلها لهدف التقدم . شاهد الهدف ..

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