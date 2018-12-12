شاهد.. ريال مدريد يسقط على أرضه بثلاثية قاسية من سسكا موسكو

كتب - عادل أبو الفضل

تمكن فريق سسكا موسكو من تحقيق فوز كبير ومفاجيء على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الابعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار مباريات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

ظل الشوط الاول يسير نحو التعادل السلبي، قبل أن يقوم الضيوف بصعق الفريق الملكي بهدفين متتاليين.

وفي الدقيقة 37 بعد هجمة للفريق الروسي وصلت الكرة إلى فيدور شالوف الذي راوغ وسدد من على

حدود منطقة الجزاء ليحرز اول أهداف المباراة .

وقبل أن يستفيق الفريق الملكي من صدمة الهدف الأول، فوجيء بهدف ثان في مرماه في الدقيقة 43، بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى انتهت بتسدية تمكن كورتوا من إبعادها ولكنها إرتدت إلى جيورجي سشينيكوف، ليضعها في المرمى.

وفي الشوط الثاني حاول ريال مدريد تعديل النتيجة، ولكن لم يتمكن لاعبي الملكي من

إستغلال الفرص لإحراز أهداف، قبل أن ينهي الفريق الروسي المباراة تماماً بإحراز هدف ثالث عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء من اللاعب أرنور سيجوردسون، بالدقيقة 73.

وارتفع رصيد سسكا موسكو إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ليودع البطولة مرفوع الرأس بعد فوزه الكبير على ريال مدريد حامل لقب البطولة في الثلاثة مواسم الاخيرة.

فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة محتلاً صدارة ترتيب المجموعة، ولكن بهزيمة غير مطمئنة للجماهير المدريدية وتضع الشك في قلوبهم في قدرة الفريق الملكي في الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال اوروبا الموسم الحالي.

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