رياضة | عاجل.. حسام حسن يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسام حسن يكشف حقيقة انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي حسام حسن مهاجم فريق سموحة الأنباء التي ترددت عن توقيعه لنادي الأهلي سراً تمهيداً لارتداء الفانلة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال مهاجم الفريق السكندري في تصريحات تليفزيونية :"رحيلي إلى الأهلي خلال يناير المقبل في يد إدارة نادي سموحة"، موضحاً أنه ملتزم بعقده، الذي يمتد حتى صيف 2020.

وأضاف:" لم أوقع للأهلي سراً ولم تصلني أي عروض رسمية لكني سمعت أنباء عن رغبة القلعة الحمراء في ضمي عبر بعض الوسطاء".

وأشار إلى أن اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب، لكنه في النهاية ملتزم بتعاقده مع سموحة.