رياضة | بوتراجينيو: لسنا معتادين على الخسارة في البيرنابيو.. والصافرات على أحد اللاعبين تضعفنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتراجينيو: لسنا معتادين على الخسارة في البيرنابيو.. والصافرات على أحد اللاعبين تضعفنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية لناجي ريال مدريد الاسباني، إلى أن الفريق قد بدأ المباراة أمام سيسكا موسكو بشكل جيد، لكنهم سجلوا قبل نهاية الشوط الأول، ويعتقد أنه كان أمر كبير ومهم بالنسبه لهم. وقال بوتراجينيو عقب الهزيمة 3-0 من سيسكا بدوري الأبطال: "إنها نتيجة صعبه ونحن لسنا معتادين على الخساره في السانتياجو برنابيو وفي الأبطال، إنها نتيجة كبيره ولا يستحق الفريق مثل هذه النتيجه الشديده". وأضاف عن إشارة لاعب وسط الفريق فرانشيسكو إيسكو للجماهير (ماذا تريدون ؟) قائلاً: "يجب أن نكون متحدين خاصة عندما يكون الوضع غير جيد، الصافرات على أحد لاعبي الفريق تضعفنا".

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