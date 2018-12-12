رياضة | كارفخال: قدمنا مباراة سيئة.. وإيسكو لاعب شجاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفخال: قدمنا مباراة سيئة.. وإيسكو لاعب شجاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد داني كارفخال، مدافع ريال مدريد الاسباني، أن نتيجة فريقه أمام سيسكا موسكو (3-0) سيئة الخسارة على أرضهم، خاصة وأنه في الشوط الأول كان لدى الريال بعض الفرص السانحة للتسجيل قبل الاستراحة. وقال كارفخال عقب انتهاء المباراة: "جميع اللاعبين ال24 المتواجدين في التشكيلة جاهزون للعب وتقديم كل شيء". وبسؤاله عن زميله بالفريق إيسكو، أجاب قائلاً: "لم أستمع لصيحات الجماهير تجاهه، إيسكو لاعب شجاع وهذه إحدى خصاله". وأضاف: "لا يجب أن نعتبر أنه قبل 3 أسابيع كان لاعبو الكانتيرا رائعين ولا يجب القول اليوم أنهم لا يستحقون تمثيل الفريق الأول". وأختتم بقوله: "جميع اللاعبين ال24 المتواجدين في التشكيلة بإمكانهم اللعب هنا".

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