رياضة | بيراميدز يخطط للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولي نادي بيراميدز للتعاقد مع صفقتين جديدتين في الأيام القليلة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق للإستمرار في المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي بيراميدز قد دعم الفريق بثلاث صفقات حتي الآن، حيث تعاقد مع بايريك تراوري لاعب المقاصة، ومع عمرو مرعي لاعب النجم الساحلي التونسي، وحامد حمدان لاعب نادي غزة الفلسطيني.

ومن المنتظر أن تشهد فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة تنافسا قويا بين نادي بيراميدز وقطبي الكرة المصرية، بسبب قوة المنافسة علي البطولات المحلية بين الثلاثي.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، من 8 انتصارات و5 تعادلات وخسارة واحدة أمام الإسماعيلي.

يذكر أن نادي بيراميدز تعاقد مع حسام حسن وإبراهيم حسن من أجل تدريب الفريق في الموسم الحالي.