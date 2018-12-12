رياضة | الأخبار الجيدة تتوالي على مشجعي دورتموند.. بإقتراب نجمي الفريق من البقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأخبار الجيدة تتوالي على مشجعي دورتموند.. بإقتراب نجمي الفريق من البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوالي الأخبار السعيدة على مشجعي فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في ظل الاستقرار الذي يعم صفوف الفريق تحت قيادة المدرب الرائع لوسيان فافر.

وفاز متصدر البوندسليجا على موناكو 2-0 في دوري أبطال أوروبا ومجموعته في المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا، وتحرك أمام أتليتكو ​​مدريد الاسباني في الدور الثاني، ومن أجل إبقائه يسير على ما يرام، فإن النادي يعترض الآن على نجمين يفكران في المغادرة في الشتاء!

النجم الأول هو كريستيان بوليسيتش (20 عامًا)، والآخر جوليان ويجل (23 عامًا) هم محور الأندية الأوروبية الكبرى، لكن في حال بيع بوليسيتش لتشيلسي، فإن دورتموند سيطلب أكثر من 50 مليون يورو، ولكن

فرصة البقاء مع الفريق الأصفر تعد أكثر.

"لن نجعل لاعباً مهماً في فصل الشتاء لا غنى عنه لتحقيق أهدافنا الرياضية. هذه مسألة بالطبع"، هكذا يقول المدير الرياضي لدورتموند، مايكل زورش، إلى صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية.

وأضاف علاوة على ذلك قائلاً: "أفترض بقوة أن كريستيان ما زال يرتدي قميص بي في بي في فبراير".