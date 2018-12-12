رياضة | مدافع منتخب مصر يُشعل الصراع بين كبار الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع منتخب مصر يُشعل الصراع بين كبار الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أحمد حجازي نجم منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي دائرة إهتمام أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية اليوم أن نادي الزمالك قدم عرضًا لحجازي بقيمة مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته، وحاول إقناعه بمفاوضات مالية مكثفة للحصول على خدماته لتدعيم خط الدفاع الأبيض.

كما تواصل مسؤولي النادي الأهلي مع مدافع منتخبنا الوطني لمعرفة حقيقة عودته للدوري المصري وأبلغه باهتمام الأهلي فريقه السابق، بضمّه خلال الانتقالات الشتوية خاصة في ظل البحث عن مدافع قوي.

من ناحية أخري فتح مسؤولو نادي بيراميدز باب المفاوضات مع اللاعب من أجل التعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن رشحه حسام البدري رئيس النادي للانضمام للفريق.

ومن المنتظر أن يحدد "حجازي" موقفه من العودة لمصر خلال الأيام المقبلة.