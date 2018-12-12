رياضة | حصاد 2018 - مورينيو يتصدر قائمة أسوأ مدربي العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2018 - مورينيو يتصدر قائمة أسوأ مدربي العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ العد التنازلي لنهاية عام 2018، والذي شهد أحداثًا كروية ساخنة، كان أهمها بطولة كأس العالم والتي أقيمت في روسيا الصيف الماضي، وتوج بها المنتخب الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه.

ورغم مرور عام كامل من المباريات والأحداث الرياضية، إلا أن أصبح هناك بعض المدربين والذين أثبتوا فشل في إدارة فرقهم خلال هذا العام.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" بالأسماء أسوأ 5 مدربين هذا العام من خلال التقرير الآتي:_

1 - "مورينيو"

تصدر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة الأسوأ هذا العام.

جاء مورينيو في الصدارة بعد فشله الواضح مع فريقه، في منافسات البريميرليج، بالإضافة إلى تقهقر مستوى وأداء اللاعبين منذ بداية الموسم.

لم تكن نتائج كرة القدم السبب الوحيد في وضع مورينيو على قائمة الأسوا، بل كثرة مشاكل المدير الفني مع اللاعبين واپرزهم مارسيال وبول بوجبا، أودت إلى تقهقر المستوى الفني والنتائج.

2 - "لوبيتيجي"

سطر لوبيتيجي المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، اسمه كواحدًا من أسوا المدربين في تاريخ النادي بعد مشوار حافل بكثرة الهزائم.

المدير الفني الذي تخلى عن منتخب إسبانيا قبل نهائيات كأس العالم بأيام قليلة، أثبت فشله التدريبي مع الميرنحي بعدما قاده للتقهقر في جدول ترتيب الليجا.

ولم يشفع دعم فلورنتينو بيريز رئيس النادي للمدير الفني، وقرر إقالته فورًا بعد سلسلة من الهزائم وهجوم الجماهير.

3 - "تيتي"

يعد البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، واحدًا من ضمن الأسوأ هذا العام بعد سلسلة من النتائج المخيبة مع منتخب بلاده.

يأتي ذلك بعدما فشل تيتي، في قيادة المنتخب البرازيلي للأدوار النهائية من نهائيات كأس العالم الأخيرة، بعدما كان مطالبًا بمحو الصورة التي ظهر بها السيلساو في بطولة 2014 بالبرازيل، وتلقى حينها هزيمه أمام المنتخب الألماني بنتيجة 7_1 على يد المدير الفني السابق سكولاري، إلا أن تيتي، ظهر كالحمل الوديع بالنهائيات.

4 - "لوف"

كتب يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، اسمه كأسوأ مدرب هذا العام، رغم أنه كان الأفضل خلال الأعوام السابقة.

وفشل لوف في استمرار أفضليته لدى المشجع الألماني، بعدما قاد منتخب بلاده لأسوأ انطلاقة وأسرع خروج بنهائيات المونديال.

المنتخب المتوج بلقب عام 2014 بالبرازيل، خرج من منافسات الدور الأول في المونديال الروسي، بعد هزيمة قاسية أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

5 - "بيكرمان"

ظهر بيكرمان المدير الفني للمنتخب الكولومبي السابق، ضمن قائمة أسوأ مدربي هذا العام بعد سلسلة من الفشل خلال 2018.

المدير الفني الذي فشل في تقديم الأفضلية في نهائيات كأس العالم الأخيرة، رغم مروره من الدور الأول للنهائيات بشق الأنفس، إلا أنه لم يستمر طويلًا.

الأمر لا يعود وحده لهزائم المونديال، بل وصل الأمر إلى شكوى بعض اللاعبين من طريقة المدير الفني وعدم ارتياحهم في وجوده وهو ما استدعى إقالته من منصبه فورًا.