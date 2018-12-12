رياضة | "بيلد" تتهم فينجر بإفساد مسيرة أوزيل في أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيلد" تتهم فينجر بإفساد مسيرة أوزيل في أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية ألمانية، إلى أن معجزة النجم الألماني مسعود أوزيل، صارت تتلاشى في لندن مع ناديه أرسنال الإنجليزي، كما كان الحال في المنتخب الألماني.

وتسائلت صحيفة "بيلد" الألماني، عن كيفية أن يخسر مثل هذا اللاعب الموهوب للكثير في مثل هذا الوقت القصير من مسيرته الكروية ؟!

بالتأكيد ليس مهارته، لأن أوزيل ولد لتصوير كرة أبعد من معظم اللاعبين في العالم حتى يحلم بها، ولكن في نهاية المطاف هو موقفه، وربما ليس من قبيل المصادفة أن أوزيل يكون قد أنهى عام 2018 في عزلة.

وبمعنى من المعاني ، فإن أوزيل هو الضحية الأولى لحقبة فينجر، حيث أفسد المدرب السابق للجانرز، صانع ألعابه.