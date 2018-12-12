رياضة | بايرن ميونيخ يستعد للقتال من أجل نجمي أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يستعد للقتال من أجل نجمي أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانيةـ، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يخطط للتغيير، وإحداث تطويرات وتدعيمات فعالة لصفوف الفريق البافاري.

ووففقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد الألمانية" فإنه المدير الرياضي للبايرن حسن صالح حميدزي، يخطط لعام 2019 من أجل التعاقد مع النجمين الهولنديين من فريق أياكس أمستردام.

وأوضحت الصحيفة أن المشكلة تكمن في أن كلا النجمين مطلوبان من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة الأخرى.

ولذلك، هل سيفوز بايرن ميونيخ في القتال من أجل نجوم أياكس المتألقين، في خط الوسط وكذلك الدفاع ؟