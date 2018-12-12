شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين إنبي والنجوم في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 مباراة إنبي ضد النجوم والتي جمعتهما مساء اليوم الاربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. تقدم فريق إنبي عبر اللاعب أودا مارشال في الدقيقة السادسة، وتعادل محمود فتح الله لفريق النجوم في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد عماد فتحي لاعب إنبي في الدقيقة 92 من زمن اللقاء. بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنبي إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما يصل النجوم للنقطة 17 ويتقدم للمركز الثالث عشر.

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