شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكا موسكو يقسو على ريال مدريد بثلاثية في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض نادي ريال مدريد الإسباني للهزيمة من سيسكا موسكو الروسي، بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستقبل البلجيكي تيبو كورتوا الهدف الأول في الدقيقة 37 من فيدور شالوف لاعب سيسكا موسكو، وأضاف جيورجي سشينيكوف، الهدف الثاني في شباك ريال مدريد بالدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيسكا موسكو بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني أحرز أرنور سيجوردسون الهدف الثالث للضيوف الروسيين، في الدقيقة 73، وحسمت المواجهة بهزيمة ريال مدريد بثلاثية دون رد.

هذا الفوز لم يكن مؤثرًا في حسم سيسكا موسكو تأهله للدوري الأوروبي، حيث ضمن فيكتوريا بلزن المركز الثالث بالمجموعة بعد فوزه على روما بنتيجة 2-1 وتحول للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد حسم التأهل بالفعل لدور الـ16 متصدرًا المجموعة يليه روما الإيطالي، قبل مباريات الجولة.