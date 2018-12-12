شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقترب من التتويج بجائزة «بى.بى.سى» كأفضل لاعب أفريقى.. والإعلان الرسمى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، من التتويج بجائزة أفضل لاعب فى القارة الأفريقية عن عام 2018 فى استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى». ينافس صلاح على الجائزة كل من المغربى مهدى بن عطية «يوفنتوس»، والسنغالى كاليدو كوليبالى «نابولي»، والسنغالى ساديو مانى «ليفربول»، والغانى توماس بارتى «أتلتيكو مدريد». وأشارت تقارير إلى حصول الفرعون المصرى على نسبة التصويت الأعلى بين اللاعبين المرشحين للجائزة، والتى تتم عن طريق تصويت الجماهير.

كانت هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى» قد قامت بفتح باب التصويت أمام الجماهير بداية من يوم 17 نوفمبر الماضى، وقد انتهى يوم 2 ديسمبر الجارى، حيث من المقرر أن يتم الإعلان الرسمى عن الفائز فى السابعة والنصف مساء الغد. ووفقاً للموقع الرسمى للإذاعة البريطانية، فإن الشروط التى تم اعتمادها لاختيار القائمة النهائية للمرشحين من جانب العديد من خبراء الكرة داخل وخارج أفريقيا هى المهارات الفردية، القدرات الفنية، اللعب الجماعى، التأثير فى النتائج، البطولات المحرزة، اللعب النظيف، والإسهامات التى قدمها المرشح للعبة كرة القدم والرياضة بشكل عام فى القارة الأفريقية داخل الملاعب وخارجها، إضافة إلى أهميته للعبة على النطاق العالمى وتطورها فى عام 2018. وسبق لـ «صلاح» الحصول على الجائزة ذاتها فى العام الماضى، والتى تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من الكشف عن جائزة أفضل لاعب أفريقى عن طريق الكاف، والتى توج المصرى بها أيضًا.. وتوج «أبومكة» بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» لعام 2018، كما حصل على جائزة «الحذاء الذهبى» التى تمنح لهداف المسابقة بعدما سجل 32 هدفاً. ساهم «مو» فى وصول ليفربول لنهائى النسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسبانى بعدما سجل 10 أهداف.