شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يتعهد باللعب مع المنتخب الأوليمبي في حال التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد محمد صلاح، نجم الكرة المصرية والمحترف بنادى ليفربول الإنجليزى، بالمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020 في حال تأهل المنتخب الأوليمبى إلى نهائيات البطولة، ويخوض المنتخب الأوليمبى بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى طوكيو 2020 المقرر إقامتها بالقاهرة وستنطلق 8 نوفمبر المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى اتحاد الكرة استطلعوا رأى «مو» خلال اتصال هاتفى من أجل الحصول على موافقته بالمشاركة في الأوليمبياد في حال تأهل المنتخب الأوليمبى إلى طوكيو 2020.

وقال مصدر مسؤول بالجبلاية: إن صلاح لم يمانع من اللعب مع المنتخب الأوليمبى في طوكيو 2020 خلال اتصاله مع أحد أعضاء المجلس.

ويحق للمنتخب الأوليمبى ضم 3 لاعبين تخطوا سن الـ23 عاما في حال تأهله إلى أوليمبياد طوكيو 2020، ووفقا لشوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، فإن «مو» إضافة قوية لأى فريق لكن الحديث عن تواجده في طوكيو سابق لأوانه، باعتبار أن الفريق لم يخض التصفيات المؤهلة للبطولة حتى يتحدد اللاعبون المشاركون فيها، لكنه شدد على أنه لن يتردد نهائيا في ضم اللاعب إذا سمحت ظروفه وتمكن من التواجد مع الفريق.

يأتى هذا في الوقت الذي استقر فيه شوقى غريب على ضم مصطفى محمد، مهاجم طلائع الجيش، خلال معسكر مارس المقبل، بعدما ظهر بمستوى متميز مع فريقه خلال مباريات الدورى الممتاز، كما يدرس المدير الفنى إعادة محمد يوسف كماتشو، الظهير الأيمن للزمالك، ومعه محمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام، مدافعا القلعة البيضاء.