شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن تخفيض أسعار تذاكر مباراة القطن الكاميروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تخفيض أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاءت الأسعار على النحو التالى:

تذكرة المقصورة ثالثة وسط تم تخفيض سعرها إلى 20 جنيها بدلا من 30.

تذكرة المقصورة العلوية تم تخفيض سعرها إلى 40 جنيها بدلا من 50.

تذكرة المقصورة الأمامية تم تخفيض سعرها إلى 90 جنيها بدلا من 100.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، اتخذ مجلس الإدارة هذا القرار إيمانا بدور المساندة الجماهيرية الفعالة لتحقيق نتيجة إيجابية بالإسماعيلية تسهل من مهمة الفريق في التأهل لدور المجموعات بالبطولة والتى يعود للمشاركة ضمن منافساتها بعد غياب طويل.