روما يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا من الباب الخلفي

حقق فريق روما الإيطالي رقمًا سلبيًا خلال مباراته الجارية الآن أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن روما تلقى هدفًا على الأقل في آخر 30 مباراة خاضها خارج أرضه، وهي أطول سلسلة لفريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع سيلتك الإسكتلندي.

ويعيش روما فترة صعبة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة.

جدير بالذكر أن روما ضمن التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد.