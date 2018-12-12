حدث نادر في كتيبة بايرن ميونخ أمام أياكس

قرر نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، تثبيت تشكيلته الأساسية، أمام أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الأربعاء، في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بايرن سيبدأ مباراته الثالثة على التوالي بذات التشكيلة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ عام 2013.
وضمت تشكيلة بايرن كلًا من:
"نوير، سولي، بواتينج، رافينيا، كيميتش، ألابا، جوريتسكا، ريبيري، جنابري، ليفاندوفسكي، مولر".
وذكرت الشبكة أيضًا أن المهاجم الألماني، توماس مولر، سيسجل الليلة ظهوره الـ105 في دوري الأبطال بقميص بايرن، ليعادل الرقم القياسي في تاريخ النادي، المسجل باسم الأسطورة، فيليب لام.
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