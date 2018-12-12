سيسكا موسكو يقسو على ريال مدريد بثلاثية في عقر داره

حقق سسكا موسكو فوزًا مدويًا على ريال مدريد بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح فيدور شالوف الثلاثية بهدف في الدقيقة 37، ثم أضاف جيورجي سيشنكوف الهدف الثاني في الدقيقة 43، فيما أكمل أرنور سيجوردسون الثلاثية في الدقيقة 73.

ورغم الخسارة الثقيلة إلا أن الفريق الملكي صعد إلى دور الـ 16 في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، علمًا بأن مباراة اليوم كانت بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للمرينجي.

في المقابل ودّع سسكا موسكو البطولة بحلوله في المركز الأخير برصيد 7 نقاط متساويا مع فيكتوريا بلزن الذي فاز على روما بهدفين لهدف واحتل المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي بفارق المواجهات المباشرة.