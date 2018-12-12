جونزالو جويديس يخضع لعملية جراحية تبعده عن الملاعب

كشف نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الأربعاء، أن جناحه البرتغالي، جونزالو جويديس، سيجري عملية جراحية، الجمعة المقبل، للتخلص من آلام الحوض التي يعاني منها منذ فترة.

وأشار النادي في بيان، إلى أن اللاعب سيغيب ما بين شهر ونصف لشهرين، لإجراء برنامجه التأهيلي.

وكان اللاعب الشاب (22 عاما)، قد استشار العديد من الأطباء المتخصصين، الذين أجمعوا على ضرورة التدخل الجراحي، للتخلص من آلام الحوض تماما، لا سيما مع عدم جدوى العلاج الوقائي، الذي لجأ له جويديس في بادئ الأمر.

وسيجري اللاعب العملية، في إحدى مستشفيات مدينة بورتو البرتغالية، بالتنسيق مع الطاقم الطبي في النادي.

ولم يقدم اللاعب الدولي، الذي بات الصفقة الأغلى في تاريخ فالنسيا، بعد انتقاله بشكل نهائي الصيف الماضي، من باريس سان جيرمان الفرنسي، المستوى المطلوب هذا الموسم، مقارنةً بما قدمه في الموسم الماضي، بسبب توالي الإصابات.