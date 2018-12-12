بشأن اليمن.. الأمير محمد بن سلمان يلتقي اتصالاً هاتفياً من أمين عام الأمم المتحدة

الخليج 365 - الرياض

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وزير الدفاع في المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقى اتصالا هاتفيا هاما مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس بشأن اليمن.

وأوضحت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس. وجرى، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأضافت أن ولي العهد أكد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.