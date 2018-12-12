شكرا لقرائتكم هزيمة تاريخية لريال مدريد بثلاثية أمام سيسكا موسكو.. وبلزن إلى الدورى الأوروبى.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط ريال مدريد أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسى بثلاثة أهداف دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى ختام مباريات المجموعة السابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

وللمرة الأولى فى تاريخ ريال مدريد يتعرض للخسارة على ملعبه بفارق أكثر من هدفين فى دورى أبطال أوروبا.

وكان الفريق الملكى قد ضمن التأهل لدور الـ16 وصدارة المجموعة فى الجولة السابقة، وحجز روما الإيطالى البطاقة الثانية فى المجموعة للدور ثمن النهائى.

احرز الهدف الأول اللاعب فيدور شالوف فى الدقيقة 37 من تنفيذ مثالى للهجمة المرتدة، فيما سجل شينيكوف الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وتكفل سيجوردسون بتسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 73.

وفى نفس المجموعة حقق فيكتوريا بلزن التشيكى فوزا غاليا ضيفه روما الإيطالى بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بلزن للعب فى دور الـ32 من الدورى الأأوروبى، بعد أن احتل المركز الثالث فى المجموعة بفضل تفوقه فى نتائج المواجهات المباشرة مع سيسكا موسكو، بعد تساويهما فى النقاط (7).



هدف سيسكا الأول

بيل يتعرض للإصابة

سانتيايجو سولارى

فرحة التقدم لسيسكا

مارسيلو يمرر الكرة

هجمة يقودها فينيسيوس