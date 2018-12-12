شكرا لقرائتكم بنزيما على رادار سان جيرمان لخلافة كافانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت وسائل إعلام فرنسية مؤخرا أن المهاجم الأوروجوياني، إدينسون كافاني، في طريقه إلى الرحيل عن باريس سان جيرمان، وأن وجهته المقبلة ستكون أتلتيكو مدريد الإسباني.

ورغم ذلك، لم تستبعد بعض الصحف الفرنسية، إمكانية أن يحط اللاعب الأوروجوياني المخضرم رحاله في نهاية الأمر في نابولي الإيطالي.

وأشارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إلى أن سان جيرمان يرى أن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، هو البديل المناسب لكافاني.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها النادي الباريسي للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي، كما أنه بات مقتنعا تماما في الوقت الراهن أن بنزيما، في حال انضمامه للفريق، سيشكل مع نيمار وكيليان مبابي المثلث الهجومي الأفضل في أوروبا.

وأوضحت المجلة الفرنسية، أنه في حال تعذر انضمام بنزيما لسان جيرمان، بسبب رفض ريال مدريد التفاوض حول هذا الأمر، سيكون الأرجنتيني ماورو إيكاردي هو الخيار الثاني، خاصة بعد تردي علاقته مع إنتر ميلان الإيطالي مؤخرا.