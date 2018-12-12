شكرا لقرائتكم الإسباني بيكيه يشتري نادي أندورا لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أن مدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، اشترى نادي إف سي أندورا بهدف إعداده للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء، أن مجموعة كوزموس الاستثمارية التي يمتلكها اللاعب الإسباني ستتحمل عبء سداد ديون نادي إف سي أندورا الذي سيتم الإعلان عن اسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان بيكيه قد أعلن الشهر الماضي في مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية أنه سوف يقوم بشراء أحد أندية كرة القدم، كما سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة.

يشار إلى أن بيكيه له استثمارات ضخمة في عالم رياضة التنس، حيث حصل مؤخرا على الحقوق التجارية لبطولة كأس ديفيز للمنتخبات ويسعى إلى شراء الحقوق التجارية لبطولة كأس الاتحاد للسيدات.

وتأسس نادي إف سي أندورا لكرة القدم عام 1942 ويلعب حاليا في المجموعة الثانية لمسابقة دوري كتالونيا، ويحتل فيها المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة، كما يشارك في بطولة كأس ملك إسبانيا ولديه فريق لكرة القدم للصالات.

وتوج إف سي أندورا في عام 1994 بلقب بطولة كأس كتالونيا بعد أن أقصى برشلونة في الدور قبل النهائي وتغلب على إسبانيول في المباراة النهائية.