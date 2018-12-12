شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الزمالك يسافر الإسكندرية الجمعة ويختتم تدريباته لبطل تشاد ببرج العرب. الزمالك يسافر الإسكندرية الجمعة ويختتم تدريباته لبطل تشاد ببرج العرب قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس السفر إلى الإسكندرية صباح بعد غد الجمعة للدخول فى معسكر مغلق هناك، استعدادا لمواجهة القطن التشادى مساء السبت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب برج العرب. غموض حول مشاركة أوباما و"الحاوى" فى مباراة الزمالك والقطن سادت حالة من الغموض حول مشاركة الثنائى يوسف أوباما و أيمن حفنى لاعبا الزمالك فى مباراة الفريق المقبلة أمام القطن التشادى مساء السبت بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . اتجاه داخل الزمالك لإعارة الحارس الصاعد ظهر اتجاه قوى داخل الزمالك، للموافقة على إعارة عمر صلاح حارس الفريق الشباب لأحد أندية الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة . القطن التشادى يصل القاهرة غدا لملاقاة الزمالك ويتوجه للإسكندرية مباشرة تصل بعثة فريق القطن التشادى إلى القاهرة عصر غدا الخميس استعدادا لملاقاة الزمالك يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . صور .. حماس وتفاءل ومهارات خاصة فى مران الزمالك استعدادا لبطل تشاد نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك صور من المران الجماعى للفريق الكروى اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة القطن التشادى مساء السبت بملعب برج العرب فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

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