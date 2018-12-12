شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز علي دمنهور برباعية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق النصر الفوز علي دمنهور بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ب حيث يستعد النصر لمواجهة الشمس فيما يستعد دمنهور لمواجهة تلا.

بدا نادي دمنهور بقيادة هاني العقبي في التسجيل عن طريق محمد رضوان الذي سجل الهدف الاول في بداية اللقاء من تسديدة قوية من الجهة اليمني في الزاوية اليمني لمرمي النصر

واستطاع حسين الحسيني تسجيل هدف التعادل للنصر في مرمي دمنهور من ركنية وتمريرة راسية رائعة من محمود فهمي قابلها الحسيني بتسديدة مباشرة في المرمي ثم تمكن محمود صقر من تسجيل الهدف الثاني للنصر قبل نهاية الشوط الاول من تصويبة صاروخية في المقص الايمن لمرمي دمنهور من علي بعد 30 يارده.

وفي الشوط الثاني اخترق مؤمن عاطفالشوط الظهير الايمن للنصر دفاعات دمنهور من الجهة اليمني و مرر كرة لكريم الضو يسجل منها الهدف الثالث واختتم احمد حسين رباعية النصر بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء

عقب القاء اكد سيد عيد المدير الفني للنصر علي ان الفوز بهذه النتيجة يساهم في رفع معنويات اللاعبين واستعادة الثقة خاصة بعد المباراة الماضية والهزيمة امام الترسانة.



المديرين الفنيين للنصر ودمنهور

وقال عيد انه اطمان علي هدد كبير من لاعبين حيث ظهر معظمهم بحالة جيدة

فيما قال هاني العقبي انه سعيد بهذه التجربة وانه وضع يده علي مستوي عدد كبير من اللاعبين خاصة الذين لم يشاركوا بشكل اساسي الفترة الماضية وانه نجح في تقيم بعض اللاعبين .

واضاف العقبي ان الفريق يواجه جمهورية شبين غدا الخميس وحرس الحدود يوم الاحد المقبل.