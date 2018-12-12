شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا دار بين لاعب الزمالك المعار للاتحاد وزملائه السابقين بعد موقعة البطولة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد داوودا لاعب الزمالك المعار لنادى الإتحاد السكندرى على زيارة زملائه بالقلعة البيضاء عقب مباراة الفريقين التى أقيمت فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية وحسمها زعيم الثغر بركلات الترجيح ليقصى المارد الأبيض من المسابقة فى مفاجأة كبرى .

وتواجد أحمد داوودا برفقة الثنائى أحمد مدبولى و محمد عنتر فى السكن الخاص باللاعبان بمنطقة المهندسين بعد مباراة الزمالك والاتحاد فى ظل العلاقة القوية التى تربط بين الثلاثى منذ تواجدهم سويا فى صفوف القلعة البيضاء .

وكان الحديث بين داوودا وثنائى الزمالك الحالى فى إطار المرح والفكاهة بعدما أكد مدبولى وعنتر للاعب الاتحاد الحالى إيقاف مستحقاتهم المالية عقب المباراة بسبب الخسارة ليؤكد لهما داوودا أن هذا حال كرة القدم فريق يفوز وآخر يخسر .

وشهدت الساعات الماضية إفراج مجلس الزمالك عن مستحقات لاعبى الزمالك بصرف الرواتب الشهرية بعد الفوز بمباراة المصرى بالدورى عقب أيام قليلة من وداع البطولة العربية .

أهداف مباراتى الزمالك والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية

هدف مباراة الذهاب

هدف مباراة العودة

ركلات الترجيح