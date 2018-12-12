شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يجهز جدو لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى المدير الفنى للفريق مع الجهاز الطبى لإستعادة مجهودات محمد ناجى جدو مهاجم الفريق فى المباراة القادمة أمام نظيره وادى دجلة بالدورى . ويلاقى فريق الجونة نظيره وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ19من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد الجونة بمدينة الغردقة . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .

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