شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاربعاء 12/ 12/ 2018 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الأربعاء الموافق 12/ 12/ 2018 مباراتين في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث إلتقى سموحة مع الاتحاد السكندرى، واصطدم النجوم بفريق إنبى.

الاتحاد يقتل سموحة بهدف التعادل في ديربى الإسكندرية

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع سموحة فى الوقت القاتل بنتيجة 1 / 1 في المباراة التى جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

أحرز هدف سموحة المهاجم الأثيوبي أوميد أوكيري في الدقيقة 54، وأحرز هدف زعيم الثغر رزاق سيسيه فى الدقيقة 96 ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 20 نقطة في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 21 فى المركز السادس.

إنبي يتعادل مع النجوم 1 - 1

تعادل إنبي مع النجوم بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، وأحرز هدف الفريق البترولى أودا مارشال فى الدقيقة الخامسة بعد تلقية كرة بينية ليمر من الدفاع ويسدد كرة قوية فى شباك النجوم، بينما أحرز هدف النجوم محمود فتح الله فى الدقيقة 53 من ضربة جزاء، جاءت المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجرياتها وأهدر مهاجمو الفريقين العديد من الفرص على مدار المباراة.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد انبي للنقطة 15 محتلاً المركز السادس عشر، فيما وصل رصيد النجوم للنقطة 17 محتلاً المركز الثالث عشر.

شهدت المباراة الظهور الأول لعلى ماهر المدير الفنى لإنبي لأول مرة فى القيادة الفنية للفريق البترولى خلفًا لخالد متولى ساعيًا لإنقاذ الفريق من صراع الهبوط الذى يلاحقه بشدة.