شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يسيطر على ذهبيات وزن 102 فى بطولتى العرب و التضامن للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على 3 ذهبيات فى منافسات وزن 102 كجم بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة بواقع واحدة فى الخطف و ثانية فى الكلين و ثالثة فى المجموع .

كما حصل عبد الرحمن على 3 ذهبيات أيضا فى منافسات التضامن التى تعد أحد المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

و حصل أيضا عبد الرحمن على 3 ذهبيات فى نفس الوزن على صعيد منافسات الناشئين.

اما فى منافسات وزن 96 كجم ،حصل محمد سليم على ذهبيتين و فضية فى العرب و مثلهم فى منافسات التضامن.

كما حصل رجب عبد الحى على ذهبية و فضيتين فى العرب و مثلهم فى التضامن.

اما على صعيد منافسات 17 سنة حقق إسلام محمود 3 ذهبيات فى منافسات العرب .