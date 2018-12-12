شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يقترب من العودة للزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد عبد الشافى ظهير أيسر أهلى جدة السعودى، من العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى خلال الموسم الجديد، حيث ينتهى عقده مع ناديه الحالى فى الصيف المقبل.
ويدرس محمد عبد الشافى بقوة إنهاء مسيرة احترافه بالدورى السعودى بعد سنوات طويلة والعودة من جديد للقلعة البيضاء لينهى حياته الكروية مع الأبيض .
وشهدت الفترة الماضية اتصالات من جانب مسئولو نادى الزمالك مع محمد عبد الشافى ومن المنتظر حسم الأمور بشكل نهائى بعد نهاية الموسم الحالى .
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