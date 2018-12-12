شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إنبي يتعادل مع النجوم 1-1 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل إنبي مع النجوم بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

أحرز هدف انبي أودا مارشال فى الدقيقة الخامسة بعد تلقية كرة بينية ليمر من الدفاع ويسدد كرة قوية فى شباك النجوم، بينما أحرز هدف النجوم محمود فتح الله فى الدقيقة 53 من ضربة جزاء، جاءت المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجرياتها وأهدر مهاجمو الفريقين العديد من الفرص على مدار المباراة.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد انبي للنقطة 15 محتلاً المركز السادس عشر، فيما وصل رصيد النجوم للنقطة 17 محتلاً المركز الثالث عشر.

شهدت المباراة الظهور الأول لعلى ماهر المدير الفنى لإنبي لأول مرة فى القيادة الفنية للفريق البترولى خلفًا لخالد متولى ساعيًا لإنقاذ الفريق من صراع الهبوط الذى يلاحقه بشدة.