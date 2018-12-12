شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاتحاد يقتل سموحة بهدف التعادل في ديربى الإسكندرية. الأهلى يضم 16 لاعباً فقط لمواجهة جيما الأثيوبي فى دورى الأبطال..ويستبعد 7 لاعبين عمرو بركات يغادر مران الأهلى بعد إصابته.. ويوسف يطمئن على "معلول" الأهلى يجهز مؤمن زكريا لمواجهة النجوم.. وتعافى كوليبالى فيديو.. الاتحاد يقتل سموحة بهدف التعادل في ديربى الإسكندرية الزمالك يسافر الإسكندرية الجمعة ويختتم تدريباته لبطل تشاد ببرج العرب غموض حول مشاركة أوباما و"الحاوى" فى مباراة الزمالك والقطن أشرف صبحى : الكاراتيه جعلنى "وزيراً" 3 أندية مصرية تفاوض المحترف المصري" زيزو" لضمه فى انتقالات يناير تعرف على قائمة منتخب اليد المبدئية المشاركة في مونديال ألمانيا والدنمارك

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