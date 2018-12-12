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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 12 / 12 / 2018  العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاتحاد يقتل سموحة بهدف التعادل في ديربى الإسكندرية.

الأهلى يضم 16 لاعباً فقط لمواجهة جيما الأثيوبي فى دورى الأبطال..ويستبعد 7 لاعبين

 

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عمرو بركات يغادر مران الأهلى بعد إصابته.. ويوسف يطمئن على "معلول"

 

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الأهلى يجهز مؤمن زكريا لمواجهة النجوم.. وتعافى كوليبالى

 

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فيديو.. الاتحاد يقتل سموحة بهدف التعادل في ديربى الإسكندرية

 

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الزمالك يسافر الإسكندرية الجمعة ويختتم تدريباته لبطل تشاد ببرج العرب

 

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 12 / 12 / 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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