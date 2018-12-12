إنبي يسقط في فخ التعادل أمام النجوم بأول مباراة تحت قيادة علي ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
انتهت مواجهة إنبي والنجوم بالتعادل بهدف لكل فريق في الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.
تقدم مارشال أوداه في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل محمود فتح الله في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.
ورفع إنبي رصيده للنقطة 15، في المركز 16، ليبقى في منطقة الخطر، فيما رفع النجوم رصيده لـ17 نقطة ف المركز الـ13.
وتعد تلك المواجهة الأولى لإنبي تحت قيادة علي ماهر، الذي تولى المسؤولية خلفا لخالد متولي المدير الفني السابق.
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