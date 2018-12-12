شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنبي والنجوم في الدوري

مباراة انبي والنجوم

كتب - عادل أبو الفضل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة انبي والنجوم، التي اقيمت مساء اليوم الاربعاء، على ملعب استاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز.

تقدم انبي بالهدف الأول في الدقيقة 6 من بداية المباراة، بعد

تمريرة بينية من محمد بسيوني إلى النيجيري أوداه مارشال وضعته أمام مرمى النجوم، ليودعها بشكل رائع في الشباك معلناً عن الهدف الاول.

وفي الشوط الثاني بحث فريق النجوم بقوة عن

هدف التعادل، حتى حصل الفريق على ركلة جزاء انبرى لتسديدها ممحمود فتح الله، ليودعها في المرمى في الدقيقة 56

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إنبي إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر في جدول الدوري برصيد 14 نقطة، فيما ارتفع رصيد النجوم إلى 17 نقطة في المركز الـ 13.

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