وزير الرياضة يلتقى طلاب جامعة حلوان فى حوار مفتوح

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، طلاب وطالبات جامعة حلوان بمقر الجامعة بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وذلك فى إطار حرصه على لقاء شباب مصر، وفتح باب الحوار معهم حول مختلف القضايا والتعرف على رؤاهم ومتطلباتهم من برامج ومشروعات الوزارة.
وأكد صبحي على دعم الوزارة لشباب مصر فى مختلف المجالات باعتبار أن الشباب هم الركيزة الأساسية فى تقدم الأمم وتحقيق التنمية لها على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية المصرية تولى عناية خاصة بالشباب وتعمل على
وأوضح وزير الرياضة أن الوزارة تعكف فى الوقت الراهن على الاستثمار فى تنفيذ مجموعة من المشروعات الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى توجه الوزارة بأن يكون الشباب هم من يديرون نظراءهم من الشباب من خلال تبنى المبادرات المختلفة واستنادا على استراتيجية الوزارة المنبثقة من استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي :"شباب مصر واعِ محب لوطنه وعلى قدر كبير من المسئولية، وهناك العديد من
من جانبه، رحب الدكتور ماجد نجم بزيارة وزير الشباب والرياضة لجامعة حلوان، لافتا إلى دور الوزير فى إثراء وتطوير الحركة الشبابية والرياضية، فضلا عن الدعم الذى يقدمه لشباب مصر ومنهم طلاب الجامعات المصرية من خلال تنفيذ البرامج والمشروعات المتنوعة.
وقام رئيس الجامعة بتقدير درع تذكارى إلى وزير الشباب والرياضة تقديرا لحرصه على لقاء طلاب الجامعة فى الندوة التى عقدتها أسرة ترحال الطلابية، وعقب اللقاء اصطحب رئيس الجامعة وزير الشباب والرياضة فى جولة تفقدية للملاعب الرياضية بالجامعة.
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