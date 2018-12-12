وزير الرياضة يلتقى طلاب جامعة حلوان فى حوار مفتوح

كتب- عادل يوسف وعبد الرحمن ابو هاشم

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، طلاب وطالبات جامعة حلوان بمقر الجامعة بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وذلك فى إطار حرصه على لقاء شباب مصر، وفتح باب الحوار معهم حول مختلف القضايا والتعرف على رؤاهم ومتطلباتهم من برامج ومشروعات الوزارة.

وأكد صبحي على دعم الوزارة لشباب مصر فى مختلف المجالات باعتبار أن الشباب هم الركيزة الأساسية فى تقدم الأمم وتحقيق التنمية لها على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية المصرية تولى عناية خاصة بالشباب وتعمل على