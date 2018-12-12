مورينيو يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام فالنسيا بدوري الأبطال

مانشستر يونايتد وفالنسيا

كتب- أمير فرج:

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فالنسيا الإسباني، والتي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ميستايا في إسبانيا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا في تمام

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف

هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، المركز الثاني حيث يمتلك في رصيده 10 نقاط، بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث، حيث يمتلك في رصيده 5 نقاط.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من:

حراسة المرمى: روميرو

خط الدفاع: فالنسيا - بايلى - جونز - ماركوس روخو

خط الوسط: بوجبا - فيلاينى - فريد - ماتا

خط الهجوم: بيريرا - لوكاكو