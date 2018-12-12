ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ في مواجهة اياكس بدوري أبطال أوروبا

كتب- وليد خليل

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الالماني، عن تشكيل فريقه الاساسي الذي يحل ضيفاً

علي اياكس الهولندي مساء اليوم، من منافسات الجولة الاخيرة لدور المجموعاتبدوري ابطال اوروبا .

وجاء تشكيل الفريق البافاري علي النحو التالي :

مانويل نوير، رافينيا، بواتينج، الابا، جوريتزكا، كيميتش، جنابري، ريبيري، مولر، ليفاندوفسكي .