ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ في مواجهة اياكس بدوري أبطال أوروبا

مباراة بايرن ميونيخ واياكسكتب- وليد خليل
أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الالماني، عن تشكيل فريقه الاساسي الذي يحل ضيفاًعلي اياكس الهولندي مساء اليوم، من منافسات الجولة الاخيرة لدور المجموعات
وجاء تشكيل الفريق البافاري علي النحو التالي :
مانويل نوير، رافينيا، بواتينج، الابا، جوريتزكا، كيميتش، جنابري، ريبيري، مولر، ليفاندوفسكي .
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