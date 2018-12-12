جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام هوفينهايم بدوري أبطال أوروبا

فريق مانشستر سيتي

كتب- محمد معتز

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراة اليوم، أمام فريق هوفنهايم الألماني والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب " الإتحاد" ضمن الجولة الأخيرة

من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل الستيزين لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: أندرسون

الدفاع: اوتاميندي، لابورتي، ستونز، زينشينكو

الوسط: فيل فودين، جندوجان، بيرناردو سيلفا

الهجوم: سترلينج، خيسوس، ليروي ساني

وحسم السيتي تأهله إلى دور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد وصوله لـ١٠ نقاط، مبتعدًا عن صاحب المركز الثالث شاختار الذي يملك ٥ نقاط، فيما يسعى هوفنهايم صاحب المركز الاخير برصيد ٣ نقاط، إلى تحقيق نتيجة إيجابية لمحاولة التأهل إلى الدوري الاوروبي.