شاهد.. سسكا موسكو يصعق ريال مدريد بهدفين في الشوط الاول

- 1/2
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تمكن فريق سسكا موسكو من التقدم على ريال مدريد بهدفين دون رد، في الشوط الاول من اللقاء المقام بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار مباريات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.
ظل الشوط الاول يسير نحو التعادل السلبي، قبل أن يقوم الضيوف بصعق الفريق الملكي بهدفين متتاليين.
وفي الدقيقة 37 بعد هجمة للفريق الروسي وصلت الكرة إلى فيدور شالوف الذي راوغ وسدد من على حدود
وقبل أن يستفيق الفريق الملكي من صدمة الهدف الأول، فوجيء بهدف ثان في مرماه في الدقيقة 43، بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى انتهت بتسدية تمكن كورتوا من إبعادها ولكنها إرتدت إلى جيورجي سشينيكوف، ليضعها في المرمى.
شاهد الأهداف:
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