بث مباشر.. مباراة اياكس وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

مباراة بايرن ميونيخ واياكس حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة اياكس امستردام الهولندي، وبايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري ابطال اوروبا . لدوري ابطال اوروبا . تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً علي ملعب يوهان كرويف ارينا، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق خالد الحدي . يسعي بايرن ميونيخ لمواصلة صحوته الأخيرة والعودة بنتيجة ايجابية تحافظ له علي صدارة المجموعة التي يحتلها برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن اياكس الذي يسعي للفوز واقتناص الصدارة . شاهد المباراة ..

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