- 1/2
- 2/2
أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد القائمة المبدئية التي تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم السادسة والعشرين المقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك بداية من 10 يناير المقبل، وتضم 28 لاعبا، يتم اختيار 16 لاعبا من بينهم في القائمة النهائية قبل انطلاق البطولة، وتضم القائمة المبدئية:
حراسة المرمى : كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - محمد جمال.
الجناح الأيسر : كريم أيمن - عمر الوكيل - احمد مؤمن.
الظهير الأيسر: على زين - يحيى الدرع - على هشام - عمر حجاج - عبد الرحمن فيصل.
صانع الألعاب: إسلام حسن - محمد هشام مودي - أحمد خيرى.
الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - يحيى خالد - ممدوح طه - باهر البدراوى.
الجناح الأيمن : محمد سند - أكرم يسرى - عمر سامى.
الدائرة: محمد ممدوح - وسام سامى نوار - محمد جمال - احمد عادل.
الدفاع: ابراهيم المصرى - خالد وليد.
وأبعدت الإصابة أبوالفتوح حماصة عن قائمة المنتخب بعد إصابته بتمزق فى العضلة الضامة.
يضم الجهاز الفني: الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني والذي سينضم لمعسكر المنتخب في المجر، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وسيرجيو سانشيز مخطط الأحمال، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب.
يستعد المنتخب حاليا لمواجهة البحرين وديا الجمعة والأحد المقبلين بالصالة المغطاة
ويلعب المنتخب الوطني مبارياته في الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.
شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يعلن قائمته المبدئية لبطولة العالم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .