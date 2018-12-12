شاهد.. سسكا موسكو يضاعف تقدمه أمام ريال مدريد بهدف ثاني

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ريال مدريد وسسكا موسكوكتب - عادل أبو الفضل
ضاعف فريق سسكا موسكو تقدمه على ريال مدريد بهدف ثان، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الان على ملعب سانتياجو برنابيوفي إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
جاء الهدف في الدقيقة 43 عن طريق جيورجي سشينيكوف الذي تابع الكرة بعدما تصدى لها كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي، ليودعها في المرمى بسهولة معلناً عن هدف ثان.
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