رياضة | دوري الأبطال - ريال مدريد يسقط بالثلاثة أمام سيسكا موسكو.. وفيكتوريا بلزن يهزم روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري الأبطال - ريال مدريد يسقط بالثلاثة أمام سيسكا موسكو.. وفيكتوريا بلزن يهزم روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي سيسكا موسكو الروسي في الفوز أمام نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل شالوف الهدف الأول للفريق الروسي في الدقيقة 37 من الشوط الاول، بينما عزز جورجي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول، وسجل سيجورسون الهدف الثالث لسيسكا في الدقيقة 73 من المباراة.

وحقق فيكتوريا بلزن انتصارا مثيرا أمام نادي روما الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل كوفريك التقدم الفريق التشيكي في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل نادي روما عن طريق الشاب التركي اوندير في الدقيقة 67، ولكن أحرز توماس هدف الفوز لنادي فيكتوريا بلزن بالدقيقة 72 قبل نهاية اللقاء.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- ريال مدريد (12 نقطة)

2- روما (9 نقاط)

3- فيكتوريا بلزن (7 نقاط)

4- سيسكا موسكو (7نقاط)

وبهذة النتائج قد تأهل نادي فيكتوريا بلزن التشيكي إلي بطولة الدوري الأوروبي بفارق المواجهات المباشرة لصالحه عن الفريق الروسي.