رياضة | إنبي يتعادل مع النجوم 1-1 في الظهور الأول لـ"علي ماهر"

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة إنبي والنجوم، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.
تقدم إنبي عن طريق أودا مارشال فى الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محمود فتح الله فى الدقيقة 53 من ضربة جزاء.
بهذه النتيجة أرتفع رصيد انبي للنقطة 15 محتلاً المركز السادس عشر، فيما وصل رصيد النجوم للنقطة 17 محتلاً المركز الثالث عشر.
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