رياضة | بعد عودة العين التاريخية أمام ويلينجتون.. تعرف على أبرز 5 "ريمونتادا" في تاريخ كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عودة العين التاريخية أمام ويلينجتون.. تعرف على أبرز 5 "ريمونتادا" في تاريخ كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق العين الإماراتي ريمونتادا تاريخية بعدما حول خسارته بنتيجة 3/0 أمام فريق ويلينجتون النيوزيلندي إلي التعادل بنتيجة 3/3 والفوز بركلات الترجيح 4/3 في المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الإمارات.

وضرب العين الإماراتي موعدًا ناريًا مع الترجي التونسي بطل إفريقيا في ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث ستقام المباراة بينهما في تمام السادسة والنصف مساء السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز "ريمونتادات" في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية:-

- نيكاكسا 1 – 2 فاسكو دا جاما:

في بطولة كأس العالم للاندية عام 2000، نجح فريق فاسكو دا جاما البرازيلي في تحويل تأخره بهدف أمام فريق نيكاكسا بطل المكسيك للفوز بنتيجة 2/1 في دور المجموعات للبطولة العالمية.

- سابريسا 3 – 2 إتحاد جدة:

في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية عام 2005، نجح فريق سابريسا بطل كوستاريكا في تحويل تأخره بهدف أمام إتحاد جدة السعودي (2-1) في بداية الشوط الثاني للمباراة للفوز بنتيجة 3/2 بعد تسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 85، 89 من زمن اللقاء، وحصد الميدالية البرونزية في البطولة العالمية.

- الأهلي 2 – 4 باتشوكا:

في مباراة الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية عام 2008، تقابل الأهلي مع نظيره باتشوكا المكسيكي، وأنهي المارد الأحمر الشوط الأول متقدمًا بهدفين عبر فوستو بينتو "بالخطأ في مرماه"، والأنجولي فلافيو، ونجح الفريق المكسيكي في تسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 4/2 ويصعد للدور نصف النهائي للبطولة.

- برشلونة 2 – 1 إستوديانتيس:

في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للاندية عام 2009، سجل فريق استوديانتيس الارجنتيني هدفًا مبكرًا في الدقيقة 39، عبر اللاعب ماورو بوسيللي، وكان قريبًا من التتويج باللقب، قبل أن يسجل بيدرو هدف التعادل للفريق الكتالوني لتذهب المباراة للأشواط الإضافية، ونجح ميسي في تسجيل هدف الفوز للبارسا في الدقيقة 110.

- ريال مدريد 4 – 2 كاشيما إنتلرز:

في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2016 تقدم فريق ريال مدريد بهدف دون رد ضد كاشيما إنتلرز الياباني، قبل أن يرد الأخير بهدفين ليتقدم بنتيجة 2/1، وفي الدقيقة 60 عاد الملكي ليسجل هدف التعادل عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتذهب المباراة للوقت الإضافي، وخطف رونالدو هدفين ليفوز فريقه برباعية ويتوج بلقب البطولة.