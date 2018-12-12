رياضة | الزمالك يكثف مفاوضاته مع نجم أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكثف مفاوضاته مع نجم أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مجلس إدارة نادي الزمالك مفاوضاته مع لاعبه السابق محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لنادي أهلي جدة السعودي، لضمه في شهر يناير المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق قد تحدث مع عبد الشافي في الساعات الماضية لضمه.

وكشفت التقارير أن عبد الشافي لديه نيه للعودة لصفوف القلعة البيضاء ولكن بعد إنهاء الأمر مع الأهلي السعودي.

ويسعى مسؤولو الزمالك للتعاقد مع عبد الشافي كونه لاعب خبرة ويستطيع سد ثغرة مركز الظهير الأيسر، في ظل تراجع أحمد فتوح وبهاء مجدي.